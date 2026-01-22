Avanza Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Avanza Bank präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Avanza Bank 3,98 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,46 Milliarden SEK gegenüber 1,42 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,91 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,14 Milliarden SEK erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,57 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,33 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Avanza Bank im vergangenen Geschäftsjahr 5,74 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avanza Bank 5,47 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 16,65 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 4,50 Milliarden SEK gerechnet.

