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15.07.2026 06:31:29
Avanza Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Avanza Bank präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,97 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,81 SEK je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avanza Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,37 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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