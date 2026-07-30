Avaron Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avaron Mining präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avaron Mining -0,010 CAD je Aktie generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at