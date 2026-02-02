Avasara Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avasara Finance hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,62 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at