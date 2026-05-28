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28.05.2026 06:31:29
Avasara Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Avasara Finance hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Avasara Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,210 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Avasara Finance ein Ergebnis je Aktie von -0,500 INR vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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