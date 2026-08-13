Avasara Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Avasara Finance hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at