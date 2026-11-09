Avasara Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Avasara Finance gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at