A V Homes Aktie
WKN DE: A1JUA2 / ISIN: US00234P1021
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25.04.2026 12:26:00
Avatar-Leak: 26-Jähriger in Singapur verhaftet
„Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente“ landete als Leak im Internet. Der Verantwortliche könnte nun einer Gefängnis- und/oder Geldstrafe entgegensehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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