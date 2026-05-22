Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.05.2026 14:48:00
Avatare und Augmented Reality: Apple schnappt sich kleines Start-up
Die Firma Animato hatte unter anderem Avatare für Bildung und Videochats im Angebot. Geistiges Eigentum und Mitarbeiter dürfen nun von Apple erworben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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