Avax One Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avax One Technology veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD gegenüber -16,560 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avax One Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3533,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Avax One Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,150 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -259,560 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3242,86 Prozent auf 2,34 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,07 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at