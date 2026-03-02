AVE Science Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AVE Science Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 59,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,2 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 CNY gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,20 Prozent auf 230,03 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 201,43 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at