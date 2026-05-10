Aveanna Healthcare Holdings Aktie
WKN DE: A3CN46 / ISIN: US05356F1057
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10.05.2026 14:07:01
Aveanna Healthcare Stock Is Up 23%. Here’s Why a Fund Still Sold $16 Million Worth
On May 8, 2026, Summit Partners disclosed in an SEC filing that it sold 2,100,000 shares of Aveanna Healthcare (NASDAQ:AVAH), an estimated $16.23 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 8, 2026, Summit Partners sold 2,100,000 shares of Aveanna Healthcare, with the estimated transaction value totaling $16.23 million based on the average closing price for the quarter. The fund’s quarter-end position value declined by $26.62 million, a figure reflecting both the share sale and changes in the stock’s price.Aveanna Healthcare provides home-based healthcare services in the United States, with a focus on medically complex pediatric and adult populations. The company leverages a patient-centered care delivery platform that allows patients to remain in their homes and reduces the need for high-cost care settings. Aveanna Healthcare operates a diversified home care platform company and provides home-based healthcare services across the United States.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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