09.02.2026 06:31:29
Aveer Foods: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Aveer Foods präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 359,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,4 Millionen INR in den Büchern standen.
