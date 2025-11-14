Aveer Foods legte Quartalsergebnis vor

Aveer Foods hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,69 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aveer Foods 3,66 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 380,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aveer Foods 263,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at