Aveer Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aveer Foods hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,51 INR je Aktie erzielt worden.

Aveer Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 352,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,74 INR beziffert, während im Vorjahr 9,78 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,43 Milliarden INR – ein Plus von 33,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aveer Foods 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at