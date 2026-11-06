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06.11.2026 06:31:28
Aveer Foods: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aveer Foods hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,69 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Aveer Foods im vergangenen Quartal 389,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aveer Foods 380,8 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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