Avensia Innovation AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avensia Innovation AB hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Avensia Innovation AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,90 Prozent auf 89,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Avensia Innovation AB 91,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at