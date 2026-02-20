Avensia Innovation AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Avensia Innovation AB hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avensia Innovation AB ein EPS von 0,030 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 106,2 Millionen SEK, gegenüber 115,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,95 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,580 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 423,25 Millionen SEK, während im Vorjahr 422,25 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at