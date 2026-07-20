Avensia Innovation AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avensia Innovation AB hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Avensia Innovation AB 0,180 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 100,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at