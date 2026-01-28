Aventis Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aventis Energy hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Aventis Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at