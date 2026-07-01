Aventis Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aventis Energy hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Aventis Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Aventis Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at