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13.07.2026 06:31:29
Avenue Supermarts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Avenue Supermarts lud am 11.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,88 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Avenue Supermarts 187,95 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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