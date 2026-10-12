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12.10.2026 06:31:29
Avenue Supermarts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Avenue Supermarts hat am 10.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,40 INR, nach 10,53 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,44 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Avenue Supermarts einen Umsatz von 166,76 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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