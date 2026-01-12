Avenue Supermarts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Avenue Supermarts hat sich am 10.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 13,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 181,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 159,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at