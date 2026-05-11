Avenue Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Avenue Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at