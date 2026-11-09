AvenuesAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AvenuesAI gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 20,60 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AvenuesAI noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,65 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at