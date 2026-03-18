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Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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18.03.2026 15:00:10

Average age of first time buyer climbs to 34

A new report looks at how conditions have changed for first time buyers since the 1990s.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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