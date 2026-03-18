Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
18.03.2026 15:00:10
Average age of first time buyer climbs to 34
A new report looks at how conditions have changed for first time buyers since the 1990s.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street vor Abgaben -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der ATX und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen dürften mit schwächerer Tendenz in den Tag starten. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.