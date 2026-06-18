Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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18.06.2026 09:55:34

Average U.S. Gasoline Price Falls Below $4 for First Time in Months

Drivers are enjoying some relief at the pump after the United States and Iran signed an agreement to reopen the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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