Avery Dennison: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avery Dennison hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,09 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,30 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at