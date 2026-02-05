Avery Dennison stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avery Dennison hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,27 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD sowie einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,79 USD beziffert, während im Vorjahr 8,73 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Avery Dennison im vergangenen Geschäftsjahr 8,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avery Dennison 8,76 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,48 USD und einen Umsatz von 8,87 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at