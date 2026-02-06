Avery Dennison: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Avery Dennison stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 171,66 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,93 ARS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,42 Prozent auf 3 263,89 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 184,31 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 608,24 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 444,14 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11 028,97 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8 017,37 Milliarden ARS umgesetzt.

