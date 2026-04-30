Avery Dennison zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avery Dennison hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 171,75 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Avery Dennison 122,57 ARS je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avery Dennison im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 259,29 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 2 267,60 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at