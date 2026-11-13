AVEX GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AVEX GROUP hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

AVEX GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,59 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at