AVG Logistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AVG Logistics hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,59 INR, nach 3,81 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,87 Prozent auf 1,34 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at