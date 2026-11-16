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16.11.2026 06:31:29
AVG Logistics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AVG Logistics äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,27 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AVG Logistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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