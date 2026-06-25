|
25.06.2026 06:31:29
AVG Logistics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AVG Logistics hat am 23.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,90 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,55 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,87 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 14,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,41 Prozent auf 5,57 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.