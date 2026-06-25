AVG Logistics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AVG Logistics hat am 23.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,90 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,55 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,87 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 14,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,41 Prozent auf 5,57 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at