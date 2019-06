Avia Solutions Group vor Übernahme von Chapman Freeborn

London/Vilnius (ots) - Für das Unternehmen wird nach dem Zusammenschluss ein Umsatz von etwa einer Milliarde Euro prognostiziert

Die Avia Solutions Group, ein globales Luftfahrtunternehmen, hat eine Vereinbarung über den Erwerb der britischen Chapman Freeborn Group - einem weltweiten Marktführer für Flugzeugcharterlösungen - getroffen. Der Übernahmevertrag wurde am 14. Juni 2019 in London unterzeichnet. Die Übernahme der weltweiten Geschäfte von Chapman Freeborn stärkt das Geschäftsfeld der Avia Solutions Group, einer globalen Holdinggesellschaft mit 42 Tochtergesellschaften, die bisher in den Bereichen Flugzeugwartung, Pilotenausbildung, Bodenabfertigung und Betankung, IT-Lösungen und Geschäftsflugverkehr tätig ist.

Als Teil der Avia Solutions Group wird Chapman Freeborn sein bestehendes Produktportfolio stärken und weiterhin unter den bestehenden Marken der Gruppe operieren - darunter die Tochtergesellschaften Chapman Freeborn Airchartering, Chapman Freeborn OBC, Intradco Cargo Services, Logik Logistics, Magma Aviation und Wings 24.

Der konsolidierte Umsatz der beiden Unternehmensgruppen betrug 2018 über 800 Millionen Euro und wird 2019 voraussichtlich über einer Milliarde Euro liegen. Nach Abschluss der Übernahme wird die Avia Solutions Group - unter Voraussetzung der nötigen Genehmigungen - 66 Unternehmen in 26 Ländern weltweit mit insgesamt rund 3300 Fachleuten besitzen.

Gediminas Ziemelis, Vorstandsvorsitzender der Avia Solutions Group, erklärte: "Diese Übernahme ist Teil unseres strategischen Plans, unsere Präsenz in Schlüsselsektoren auszubauen und stärkt die Fähigkeiten unserer Gruppe erheblich. Das Kundenportfolio und die hervorragende Expertise von Chapman Freeborn werden unser Ziel, ein weltweit führender Luftfahrt-Dienstleister zu sein, optimal unterstützen. Die Avia Solutions Group und Chapman Freeborn genießen beide einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft für innovative, kundenorientierte Dienstleistungen. Mit einer noch größeren globalen Präsenz können wir die Synergien der beiden gleichgesinnten Unternehmen nutzen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen."

Russi Batliwala, CEO von Chapman Freeborn, ergänzte: "Dies ist ein wichtiger Moment für Chapman Freeborn, da wir die Stärke unserer Gruppe auf der ganzen Welt weiter ausbauen. Die Zusammenarbeit mit der Avia Solutions Group bringt uns ein größeres Maß an Geschäftsumfang, Ressourcen und Fachwissen. Damit können wir unser Wachstum beschleunigen und unsere Dienstleistungen einer noch breiteren Kundenbasis anbieten - unter Beibehaltung unserer einzigartigen Unternehmenskultur und unseres kontinuierlichen Engagements für Innovationen im Chartermarkt."

Batliwala fügte hinzu: "Die Avia Solutions Group ist die perfekte strategische Ergänzung für uns: Ihre Zusage, den Ansatz beizubehalten, der Chapman Freeborn seit mehr als 46 Jahren erfolgreich macht, macht dies zu einer einmaligen Gelegenheit - nicht nur für uns, sondern auch für die Charterbranche im Allgemeinen."

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Finanzielle Details der Übernahme werden nicht offengelegt.

Über die Avia Solutions Group:

Die Avia Solutions Group ist eine internationale Luftfahrtunternehmensgruppe mit 42 Tochtergesellschaften weltweit. Die Gruppe mit Hauptsitz in Vilnius, Litauen, verfügt über Repräsentanzen in den USA, Großbritannien, Polen, Serbien, Estland, Russland, Thailand und Indonesien. Mit über 1600 Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Afrika ist die Avia Solutions Group einer der marktführenden Anbieter von Flugzeugwartung, Ausbildung und Rekrutierung von Luftfahrtpersonal, Bodenabfertigung und Betankung, IT-Lösungen für die Luftfahrt, Charterflügen und Tourismus. Der Jahresumsatz der Gruppe übersteigt 420 Millionen Euro. Die Gruppe vereint ein Team von 3000 Fachleuten, die in 40 Ländern weltweit arbeiten und leben. Sowohl das Unternehmen als auch sein Team sind aktive Mitglieder verschiedener lokaler Gemeinschaften und unterstützen Organisationen und Gruppen aus den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt und Gesundheit.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter: Website: www.aviasg.com Facebook: https://www.facebook.com/AviaSolutionsGroup/?fref=ts LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/546882/ Twitter: https://twitter.com/AviaSG

Über Chapman Freeborn:

Chapman Freeborn wurde 1973 in Großbritannien gegründet. Das Unternehmen verfügt über weltweite Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Auf dem Frachtmarkt ist Chapman Freeborn Airchartering auf Charter und Leasing von Flugzeugen für einen breiten Kundenstamm spezialisiert, zu dem Spediteure, multinationale Konzerne, Regierungen, humanitäre Organisationen und eine Vielzahl von Industrien auf der ganzen Welt gehören. Zusätzlich zu den Frachtdienstleistungen bietet Chapman Freeborn spezielle Passagierservices an, darunter Privatjet-Charter für Geschäftsreisen und internationale Gruppenreisen.

Zu den Tochtergesellschaften der Gruppe gehören Chapman Freeborn OBC, Intradco Cargo Services, Logik Logistics International, Magma Aviation und Wings 24. In den letzten zehn Jahren hat Chapman Freeborn mehr als 20 Auszeichnungen für seinen Service und seine Innovationen erhalten, darunter Branchenauszeichnungen von Air Cargo News, Air Cargo Week, Payload Asia und STAT Trade Times.

