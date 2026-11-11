Aviat Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aviat Networks hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Aviat Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at