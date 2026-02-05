Aviat Networks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aviat Networks gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Aviat Networks einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 111,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aviat Networks 118,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at