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06.05.2026 06:31:29
Aviat Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aviat Networks präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 100,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aviat Networks 112,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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