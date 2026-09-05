Aviation Holdings Group Aktie
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06.09.2026 01:20:00
Aviation faces hotter, stormier skies - and passengers might have to accept more disruption
Are people going to have to increasingly accept more delays and diversions as the effects of climate change intensify?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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