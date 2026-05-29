Aviation Links stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aviation Links hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Aviation Links vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,41 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Aviation Links im vergangenen Quartal 105,3 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aviation Links 119,3 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at