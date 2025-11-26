|
Aviation Links: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Aviation Links hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,24 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 298,3 Millionen ILS gegenüber 232,1 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
