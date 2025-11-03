Avic (Chengdu) Uas A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Avic (Chengdu) Uas A präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Avic (Chengdu) Uas A im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1039,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avic (Chengdu) Uas A 97,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at