Avic (Chengdu) Uas A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Avic (Chengdu) Uas A präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Avic (Chengdu) Uas A 202,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at