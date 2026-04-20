Avic (Chengdu) Uas A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avic (Chengdu) Uas A äußerte sich am 18.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Avic (Chengdu) Uas A ebenfalls ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Avic (Chengdu) Uas A 574,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at