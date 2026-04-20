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20.04.2026 06:31:29
Avic (Chengdu) Uas A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Avic (Chengdu) Uas A äußerte sich am 18.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Avic (Chengdu) Uas A ebenfalls ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Avic (Chengdu) Uas A 574,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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