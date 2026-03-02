Avic (Chengdu) Uas A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avic (Chengdu) Uas A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Avic (Chengdu) Uas A 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,47 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,9 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten -0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 340,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 685,24 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,02 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at