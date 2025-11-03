Avic Heavy Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Avic Heavy Machinery gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Avic Heavy Machinery im vergangenen Quartal 2,03 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avic Heavy Machinery 2,05 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at