|
16.03.2026 06:31:29
Avic Heavy Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Avic Heavy Machinery hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,69 Prozent auf 2,34 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,81 Milliarden CNY gelegen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,390 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,00 Prozent zurück. Hier wurden 10,07 Milliarden CNY gegenüber 10,28 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.