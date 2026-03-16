Avic Heavy Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avic Heavy Machinery hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,69 Prozent auf 2,34 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,81 Milliarden CNY gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,390 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,00 Prozent zurück. Hier wurden 10,07 Milliarden CNY gegenüber 10,28 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at