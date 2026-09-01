Avic Heavy Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avic Heavy Machinery hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avic Heavy Machinery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at